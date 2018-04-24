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Матвиенко получила высший орден Республики Сербской
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Матвиенко получила высший орден Республики Сербской 

Российская Газета 38 минут назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоена высшей награды Республики Сербской — «Ордена Республики Сербской», который вручается главам иностранных государств.
Церемония вручения состоялась после выступления председателя СФ в парламенте — Народной скупщине республики, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Валентина Матвиенко заявила, что для нее это большая честь, которую она рассматривает как аванс. «Я отработаю эту награду», — сказала сенатор.
Ранее сегодня она провела встречи с президентом РС Милорадом Додиком, председателем скупщины Неделько Чубриловичем и выступила с речью перед депутатами парламента.
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