Матвиенко получила высший орден Республики Сербской

Церемония вручения состоялась после выступления председателя СФ в парламенте — Народной скупщине республики, входящей в состав Боснии и Герцеговины . Валентина Матвиенко заявила, что для нее это большая честь, которую она рассматривает как аванс. «Я отработаю эту награду», — сказала сенатор.

Ранее сегодня она провела встречи с президентом РС Милорадом Додиком, председателем скупщины Неделько Чубриловичем и выступила с речью перед депутатами парламента.