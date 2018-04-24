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Казахстан планирует увеличить поголовье рогатого скота до 15 миллионов
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Казахстан планирует увеличить поголовье рогатого скота до 15 миллионов 

Мир24 1 час назад
Казахстан намерен в пять раз увеличить число фермерских хозяйств. Сегодня на заседании правительства принята программа по развитию мясного животноводства, сообщает «МИР 24».
Программа рассчитана на пять лет. За это время в стране хотят увеличить поголовье крупного рогатого скота — с 7 до 15 миллионов голов и также нарастить производство баранины и говядины — до полутора миллиона тонн ежегодно.
«Благодаря усилиям главы государства, сейчас сняты барьеры по поставкам продукции овцеводства и конины в Китай, а также мясо крупного и мелкого рогатого скота в Объединенные Арабские Эмираты. То есть в скором будущем у нас откроются возможности для наращивания экспорта», — сказал премьер-министр республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.
В правительстве ожидают, что благодаря программе по развитию мясного животноводства экспортная выручка отрасли вырастет до двух с половиной миллиардов долларов в год. А число рабочих мест на селе увеличится до полумиллиона.
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