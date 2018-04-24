Казахстан планирует увеличить поголовье рогатого скота до 15 миллионов

Казахстан намерен в пять раз увеличить число фермерских хозяйств. Сегодня на заседании правительства принята программа по развитию мясного животноводства, сообщает «МИР 24».

Программа рассчитана на пять лет. За это время в стране хотят увеличить поголовье крупного рогатого скота — с 7 до 15 миллионов голов и также нарастить производство баранины и говядины — до полутора миллиона тонн ежегодно.

«Благодаря усилиям главы государства, сейчас сняты барьеры по поставкам продукции овцеводства и конины в Китай , а также мясо крупного и мелкого рогатого скота в Объединенные Арабские Эмираты . То есть в скором будущем у нас откроются возможности для наращивания экспорта», — сказал премьер-министр республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев

В правительстве ожидают, что благодаря программе по развитию мясного животноводства экспортная выручка отрасли вырастет до двух с половиной миллиардов долларов в год. А число рабочих мест на селе увеличится до полумиллиона.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ