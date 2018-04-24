Швейцарский банк выиграл суд о миллионах ГДР

Германское ведомство по особым расходам общественных объединений — правопреемник опекунского совета, образованного для управления имуществом ГДР после объединения Германии , — потерпело сегодня поражение в швейцарском суде по иску против банка Julius Bär, который подозревался в присвоении миллионов франков из бюджета Германской демократической республики. Верховный суд Цюриха встал на сторону финансового института, однако решение суда пока не вступило в силу. Об этом сообщает Spiegel online.

Напомним, ФРГ не первый год ищет деньги из бюджета ГДР, бесследно исчезнувшие перед объединением страны. Эти финансовые средства уже несколько раз были предметом судебных споров, длящихся не первый год. Так, в 2014 году Германия подала иск против швейцарского частного банка на сумму 97 миллионов франков — возмещение ущерба за исчезнувшее имущество ГДР. Вместе с процентами, которые успели набежать с 1994 года, ФРГ претендовала в общей сложности на 200 миллионов швейцарских франков. Однако первая инстанция в декабре отклонила иск.

По словам адвокатов ведомства, Julius Bär — правопреемник банка Bank Cantrade, производившего неразрешенные денежные переводы и выплаты со швейцарского счета одной из фирм, которые действовали на территории ГДР, и потому несет ответственность за операции с этими бюджетными средствами. Однако судьи постановили, что банк имел все юридические права на осуществление переводов. Тем самым Julius Bär был освобожден от обязанности возмещать ущерб.