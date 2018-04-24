Мэрия Самары разработает регламент по предоставлению участков на городских кладбищах 

В настоящий момент на территории города свою деятельность в сфере оказания ритуальных услуг осуществляют МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» и МКУ «Ритуал».
Согласно действующему федеральному законодательству, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения отнесены к вопросам местного значения. Между тем, администрацией города до сих пор не урегулирован вопрос порядка и способа предоставления земельных участков на общественных кладбищах города для захоронения, передает пресс-служба областной прокуратуры.
В адрес главы городского округа было внесено представление. Акт прокурорского реагирования признан обоснованным. В настоящее время администрацией города разрабатывается административный регламент. Напомним, ранее сообщалось, что на территории Самары были закрыты два городских кладбища. Такое решение было принято в связи с нехваткой мест.