Мэрия Самары разработает регламент по предоставлению участков на городских кладбищах

В настоящий момент на территории города свою деятельность в сфере оказания ритуальных услуг осуществляют МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» и МКУ «Ритуал».

Согласно действующему федеральному законодательству, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения отнесены к вопросам местного значения. Между тем, администрацией города до сих пор не урегулирован вопрос порядка и способа предоставления земельных участков на общественных кладбищах города для захоронения, передает пресс-служба областной прокуратуры