«Курские известия» запускают проект помощи бездомным животным

В новом разделе сайта «КИ» вы сможете познакомиться с братьями нашими меньшими, которые ищут дом, или помочь распространить информацию о питомцах, нуждающихся в заботе

Проект «Хозяин, забери меня домой» организован совместно с региональной общественной зоозащитной организацией «Право Жить». Особое внимание волонтёры просят обратить на животных, попавших после отлова в пункт передержки в деревне Чаплыгина. Никто не знает, что станет с ними завтра, и вовремя забрать животное оттуда — значит не только найти ему дом, но и спасти ещё одну собачью жизнь.

Одна из первых героинь рубрики — Ася. Она чудом была спасена от отравления в отличие от её собратьев. Собака стерилизована, обработана от паразитов, ищет любящего хозяина и дом с будкой и миской еды. Также отлично приживётся и в квартире, так как приучена к поводку. В настоящее время находится на платной передержке, оплата за которую истекает в конце недели. Помогите Асе не вернуться на улицу. Она также отлично охраняет территорию от чужих, грозно лая и не пуская посторонних пока ей не дадут команду.

Направлять заявки и предложения можно по адресу электронной почты kursk-izvestia@yandex.ru с пометкой «Хозяин, забери меня домой» или в нашей группе во «ВКонтакте».