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Представитель Молодежной палаты посадил сирень в районе Якиманка
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Представитель Молодежной палаты посадил сирень в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Представитель Молодежной палаты района Якиманка поучаствовал в акции «Сирень Победы». Мероприятие прошло 24 апреля.
— Я очень рад, что мне удалось принять участие в акции и посадить кусты сирени. Распускаясь, они каждую весну будут напоминать всем о Великой Отечественной войне, — отметил представитель движения молодых парламентариев Антон Азерников, выступая перед ветеранами.
Он поблагодарил их за то, что россияне живут под мирным небом.
В сквере по адресу: Большая Якиманка, дом 35, — активисты и ветераны посадили 23 куста сирени двух разных сортов: «Гигант Кларка» и «Красавица Москвы».
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