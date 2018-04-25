Представитель Молодежной палаты посадил сирень в районе Якиманка

Представитель Молодежной палаты района Якиманка поучаствовал в акции «Сирень Победы». Мероприятие прошло 24 апреля.

— Я очень рад, что мне удалось принять участие в акции и посадить кусты сирени. Распускаясь, они каждую весну будут напоминать всем о Великой Отечественной войне, — отметил представитель движения молодых парламентариев Антон Азерников, выступая перед ветеранами.

Он поблагодарил их за то, что россияне живут под мирным небом.

В сквере по адресу: Большая Якиманка, дом 35, — активисты и ветераны посадили 23 куста сирени двух разных сортов: «Гигант Кларка» и «Красавица Москвы».