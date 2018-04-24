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Научно-практическая конференция прошла в МЭИ
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Научно-практическая конференция прошла в МЭИ 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В НИУ «МЭИ» 13 апреля прошла очередная межрегиональная научно-практическая конференция студентов и школьников «Энергетика будущего — в твоих руках!». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Конференция проходила одновременно на двух площадках: в НИУ «МЭИ» и в колледже, и была посвящена актуальным вопросам энергетики настоящего и будущего. Тематика работ затрагивала все стороны развития энергетики и влияния её на жизнь человека и биосферы планеты: традиционные и новые виды генерации, накопление и распределение энергии, «зеленую» энергетику, IT— технологии в энергетике, экологию и др., — отметили в пресс-службе.
Конференция вызвала большой интерес у участников и многие высказали свое намерение участвовать в ней и в дальнейшем. (ео)
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