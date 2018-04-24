Журналисты мусульманских стран оценили строительство Соборной мечети в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 апр — РИА Новости Крым . Участники четвертого Международного журналистского форума «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций» посетили строительство Соборной мечети в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Двухдневный Международного журналистского форума «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций» стартовал в Ялте 23 апреля. Его организатором выступает группа стратегического видения " Россия — исламский мир", председателем которой является президент Республики Татарстан Рустам Минниханов . В мероприятии принимают участие более 50 журналистов из 22 стран.

В ходе визита они осмотрели строительство здания самой мечети и административных зданий. Гости оценили масштаб и качество проводимых работ.

"Эта мечеть очень внушительных размеров. У нас в Иордании тоже есть большие мечети, но эта уникальна своей планировкой, архитектура очень необычная. Здесь чувствуется воздействие арабской, турецкой архитектуры и какие-то свои штрихи. Здесь видно смешение нескольких направлений", — сказал на месте строительства Шахаб Макахлен из Иордании, проживающий в США

Ранее в Ханском дворце и на территории Зынджирлы-медресе в Бахчисарае для участников форума состоялась обзорная экскурсия.