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Журналисты мусульманских стран оценили строительство Соборной мечети в Симферополе
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Журналисты мусульманских стран оценили строительство Соборной мечети в Симферополе 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Участники четвертого Международного журналистского форума «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций» посетили строительство Соборной мечети в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Двухдневный Международного журналистского форума «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций» стартовал в Ялте 23 апреля. Его организатором выступает группа стратегического видения "Россия — исламский мир", председателем которой является президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В мероприятии принимают участие более 50 журналистов из 22 стран.
В ходе визита они осмотрели строительство здания самой мечети и административных зданий. Гости оценили масштаб и качество проводимых работ.
"Эта мечеть очень внушительных размеров. У нас в Иордании тоже есть большие мечети, но эта уникальна своей планировкой, архитектура очень необычная. Здесь чувствуется воздействие арабской, турецкой архитектуры и какие-то свои штрихи. Здесь видно смешение нескольких направлений", — сказал на месте строительства Шахаб Макахлен из Иордании, проживающий в США.
Ранее в Ханском дворце и на территории Зынджирлы-медресе в Бахчисарае для участников форума состоялась обзорная экскурсия.
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