В Сети высмеяли требование брать разрешение на аборт у священника

В Сети обсуждают заявление пользователя интернет-портала о том, что его знакомую, которая хотела сделать аборт под Белгородом , отправили проходить комиссию и брать разрешение на аборт у священника.

«Моя знакомая забеременела (не планировали) и решила сделать аборт, так как уже есть двое детей, третьего не потянут. Для тех, кто уже приготовил тапки, поясню: они предохранялись. Резина подвела. Пошла, значит, знакомая в больницу. И там ей врач дала бумажки на подпись от психолога, психиатра и — ТАДАААААМ! — попа, т. е. батюшки. Мол, иди в церковь и бери у попа подпись, что епархия (или как их там) дает свое разрешение. Это, блин, вообще нормально? Разве это не является нарушением закона?», — написал пользователь.

К посту пользователь также приложил обходной лист, в котором действительно наряду с врачом-гинеклогом и психологом значился представитель Епархии.

В некоторых СМИ появилась информация, якобы Министерство здравоохранения Белгородской области обязало женщин брать разрешение на аборт у священников.

В Сети к данной информации отнеслись с негодованием и с юмором.

«В некоторых поликлиниках на местном уровне есть предабортное консультирование. Эта комиссия заседает несколько раз в неделю — психолог, акушер-гинеколог, соцработник, священник. Просто, когда женщина приходит, сомневается, делать ли ей аборт, может проконсультироваться. Это всегда по желанию. Это не обязательная процедура. Если женщина сомневается, ей могут ответить на какие-то вопросы, где-то как-то поддержать», — цитирует znak.com представителя белгородской епархии Ивана Залогу.