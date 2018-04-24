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В Сети высмеяли требование брать разрешение на аборт у священника
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В Сети высмеяли требование брать разрешение на аборт у священника 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
В Сети обсуждают заявление пользователя интернет-портала о том, что его знакомую, которая хотела сделать аборт под Белгородом, отправили проходить комиссию и брать разрешение на аборт у священника.
«Моя знакомая забеременела (не планировали) и решила сделать аборт, так как уже есть двое детей, третьего не потянут. Для тех, кто уже приготовил тапки, поясню: они предохранялись. Резина подвела. Пошла, значит, знакомая в больницу. И там ей врач дала бумажки на подпись от психолога, психиатра и — ТАДАААААМ! — попа, т. е. батюшки. Мол, иди в церковь и бери у попа подпись, что епархия (или как их там) дает свое разрешение. Это, блин, вообще нормально? Разве это не является нарушением закона?», — написал пользователь.
К посту пользователь также приложил обходной лист, в котором действительно наряду с врачом-гинеклогом и психологом значился представитель Епархии.
В некоторых СМИ появилась информация, якобы Министерство здравоохранения Белгородской области обязало женщин брать разрешение на аборт у священников.
В Сети к данной информации отнеслись с негодованием и с юмором.
«В некоторых поликлиниках на местном уровне есть предабортное консультирование. Эта комиссия заседает несколько раз в неделю — психолог, акушер-гинеколог, соцработник, священник. Просто, когда женщина приходит, сомневается, делать ли ей аборт, может проконсультироваться. Это всегда по желанию. Это не обязательная процедура. Если женщина сомневается, ей могут ответить на какие-то вопросы, где-то как-то поддержать», — цитирует znak.com представителя белгородской епархии Ивана Залогу.
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