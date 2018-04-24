Трудно без мата: «Миротворец» определился со своим официальным спикером 

Об этом сообщает сайт «Миротворец».
В задачи новоявленного спикера входит «разъяснение общественности роли и назначения центра, популяризация использования информации, накопленной в его базах данных, в различных сферах деятельности».
«Вольнов — известный в Украине и далеко за ее пределами общественный деятель. Журналист. С начала российской агрессии активно включился в борьбу против российских захватчиков и их пропаганды на информационном фронте. Обещает при выполнении функций спикера «Миротворца» не ругаться матом», — добавили в центре.
Басманный суд Москвы 28 марта заочно арестовал пранкера Евгения Войнова. Его обвинили в разжигании ненависти или вражды. Войнов сам признался в том, что именно он распространял дезинформацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» людей.