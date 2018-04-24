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В Австрии старую ГЭС переделали в криптоферму
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В Австрии старую ГЭС переделали в криптоферму
Мир24
1 час назад
Комментарии
Австрийская компания Coin Factory начала использовать для добычи криптовалюты мощности гидроэлектростанции в долине Пилахталь (федеральная земля Нижняя
Австрия
), сообщает местная телерадиокомпания ORF.
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