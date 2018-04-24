Михаил Ведерников разделил 53-65 места в рейтинге глав регионов от «Давыдов. Индекс» 

Аналитическое агентство «Давыдов. Индекс» представило апрельский выпуск «Индекса власти», в котором оценили потенциал федеральных политиков, глав регионов и их политических замов. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников разделил в рейтинге 53-65 места с такими главами регионов, как губернатор Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор Омской области Александр Бурков и другие. Возглавили рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и разделившие 3-4 места президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Среди политических заместителей глав регионов на первом месте заммэра Москвы Анастасия Ракова, на втором — вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, на третьем — первый заместитель губернатора Свердловской области, руководитель аппарата администрации Владимир Тунгусов. Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков разделил 50-66 места. Слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, для экспертов были профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».