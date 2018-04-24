В 40 странах как дома: «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай»

Абоненты «МегаФона» с подключённой опцией «Роуминг, гудбай» могут общаться как дома в путешествиях по миру: звонить, отправлять SMS, выходить в интернет. А также пользоваться сервисами, мессенджерами и социальными сетями, представленными в тарифной линейке «Включайся!». Подключение услуги бесплатно и доступно на любом тарифе компании, ежедневная стоимость составляет 299 ₽.

Беларусь, Италия, Германия, Франция, ОАЭ, Испания, Таиланд, Турция и Аналитики «МегаФона» подсчитали, что на длинных выходных в марте 2018 года наиболее востребованными среди абонентов странами для путешествий оказались Финляндия Эстония . Больше всего мобильным интернетом пользуются в Италии, Германии и Франции, в то время как SMS остаются популярными для общения в поездках по странам СНГ. На первом месте среди зарубежных стран по длительности разговоров и количеству SMS оказалась Беларусь.

Напомним, что линейка тарифов «Включайся!» создана на основе реальных интересов цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. С опцией «Роуминг, гудбай» все эти возможности доступны и за границей по домашним условиям.

Подробное описание и условия использования на megafon.ru. Текст и фото: предоставлены компанией