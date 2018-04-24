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Спортивную площадку привели в порядок на Клинской
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Спортивную площадку привели в порядок на Клинской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» во дворе дома 3, корпус 1 по Клинской улице привели в порядок спортивную площадку. О проведении работ отчитался и.о. главы управы Андрей Ветохин.
«Сообщаю, что ремонт баскетбольного кольца выполнен. В настоящее время спортивная площадка находится в удовлетворительном санитарно-техническим состоянии», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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