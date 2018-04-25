В Альметьевске открылась первая в ПФО цифровая поликлиника 

Первая в Приволжском федеральном округе цифровая поликлиника «Ок, Доктор» открылась в Альметьевске, сообщает пресс-служба минздрава РТ.
Поликлиника оборудована диагностическими устройствами и телемедицинскими технологиями. Результаты обследований будут отображаться в электронной карте пациента в режиме реального времени. В центре пациентов смогут дистанционно консультировать врачи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга. Также медики между собой будут обсуждать сложные случаи, проводить консилиумы, а также контролировать ход лечения пациентов с хроническими и тяжелыми заболеваниями.