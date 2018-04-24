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Центры госуслуг «Мои документы» не будут работать 1 и 9 мая
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Центры госуслуг «Мои документы» не будут работать 1 и 9 мая 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В майские праздники график работы центров госуслуг незначительно изменится. Как сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы, офисы «Мои документы» будут закрыты только 1 и 9 мая.
«Со 2 по 8 мая и с 10 мая центры будут работать в обычном режиме — с 8.00 до 20.00 (без перерывов и выходных), а флагманский офис будет открыт с 10.00 до 22.00», — сказано в сообщении.
Напомним, центры госуслуг работают во всех районах ЮЗАО. В Академическом районе МФЦ находится по адресу: улица Новочеремушкинская, дом 23, корпус 5;
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