Центры госуслуг «Мои документы» не будут работать 1 и 9 мая

В майские праздники график работы центров госуслуг незначительно изменится. Как сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы, офисы «Мои документы» будут закрыты только 1 и 9 мая.

«Со 2 по 8 мая и с 10 мая центры будут работать в обычном режиме — с 8.00 до 20.00 (без перерывов и выходных), а флагманский офис будет открыт с 10.00 до 22.00», — сказано в сообщении.

Напомним, центры госуслуг работают во всех районах ЮЗАО. В Академическом районе МФЦ находится по адресу: улица Новочеремушкинская, дом 23, корпус 5;