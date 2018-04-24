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Никаких художеств: мэрия Екатеринбурга потратит миллион на очистку подземных переходов от граффити
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Никаких художеств: мэрия Екатеринбурга потратит миллион на очистку подземных переходов от граффити 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на очистку подземных пешеходных переходов от граффити. В документации, которая опубликована на сайте госзакупок, сказано, что на это потратят чуть больше миллиона рублей.
В администрации города уточнили, что это лот на очистку стен подземных переходов на Героев России, 2 и на улице Мельковской. Согласно документам, стены покроют реагентом и помоют.
На этом чистку от рисунков не закончат. Следующие лоты будут касаться чистки гранита на проспекте Ленина — там от граффити почистят парапет на Плотинке и гранитные плиты на набережной.
Горожане не всегда рады чистым стенам. Вчера в подземном переходе на Плотинке рабочие закрашивали культовое место — стену Виктора Цоя.
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