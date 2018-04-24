Никаких художеств: мэрия Екатеринбурга потратит миллион на очистку подземных переходов от граффити

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на очистку подземных пешеходных переходов от граффити. В документации, которая опубликована на сайте госзакупок, сказано, что на это потратят чуть больше миллиона рублей.

В администрации города уточнили, что это лот на очистку стен подземных переходов на Героев России, 2 и на улице Мельковской. Согласно документам, стены покроют реагентом и помоют.

На этом чистку от рисунков не закончат. Следующие лоты будут касаться чистки гранита на проспекте Ленина — там от граффити почистят парапет на Плотинке и гранитные плиты на набережной.