Кусты сирени посадили в районном сквере

Ветераны и активисты приняли участие в акции «Сирень Победы» 24 апреля. Озеленение прошло по адресу: улица Большая Якиманка, дом 35.

Мероприятие началось с торжественной части во дворе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по адресу: Ленинский проспект, дом 6. Перед собравшимися выступили: глава управы Елена Макарова , муниципальный депутат Андрей Морев и представитель Молодежной палаты Антон Азерников и председатель районного Совета Ветеранов Валентин Лаврентьев и организаторы акции.

— У нас сегодня собралось около 50 пенсионеров и ветеранов. «Сирень Победы» — символичная акция. Когда встречали солдат с войны, им дарили веточки сирени. Это растение можно считать символом Победы, — отметила Елена Макарова.

После официальной части все перешли к скверу, где посадили 23 куста разных пород. Часть из них относится к сорту «Красавица Москвы», а другая — «Гигант Кларка».

После работы желающих накормили гречневой кашей и угостили чаем из полевой кухни. Мероприятие завершилось концертом.