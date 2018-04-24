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Кусты сирени посадили в районном сквере
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Кусты сирени посадили в районном сквере 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Ветераны и активисты приняли участие в акции «Сирень Победы» 24 апреля. Озеленение прошло по адресу: улица Большая Якиманка, дом 35.
Мероприятие началось с торжественной части во дворе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по адресу: Ленинский проспект, дом 6. Перед собравшимися выступили: глава управы Елена Макарова, муниципальный депутат Андрей Морев и представитель Молодежной палаты Антон Азерников и председатель районного Совета Ветеранов Валентин Лаврентьев и организаторы акции.
— У нас сегодня собралось около 50 пенсионеров и ветеранов. «Сирень Победы» — символичная акция. Когда встречали солдат с войны, им дарили веточки сирени. Это растение можно считать символом Победы, — отметила Елена Макарова.
После официальной части все перешли к скверу, где посадили 23 куста разных пород. Часть из них относится к сорту «Красавица Москвы», а другая — «Гигант Кларка».
После работы желающих накормили гречневой кашей и угостили чаем из полевой кухни. Мероприятие завершилось концертом.
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