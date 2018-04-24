В Ленобласти накануне посевной обнаружились проблемы АПК 

«Я верю, что…»В сельском хозяйстве Ленинградской области есть направление, о котором чиновники с гордостью рассказывают в начале официальных мероприятий: областные куры обогнали своих федеральных соперниц и вывели Ленинградскую область на первое в России место по производству яиц. Впрочем, президент Союза фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга Александр Быков к оптимизму, связанному с плодовитостью областных кур, относится сдержанно. — К сожалению, торговые сети Петербурга и области очень часто предпочитают закупать яйцо и куриное мясо в других регионах, потому что это дешевле. Да, наши куры очень плодовиты, но их яйцо и мясо получаются слишком дорогими из-за высоких цен на мест-ные корма, — говорит Быков. На фоне растущих затрат достижения птицеводов теряют смысл: яйцо и куриное мясо становятся неконкурентоспособными. Молочные войныВторой предмет гордости чиновников областного правительства — молочное животноводство. Региональные коровы пока не смогли вывести Ленинградскую область на первое место по количеству выработанного молока, но зато они опережают в личном первенстве — одна областная корова давала в прошлом году на 43,7 процента выше соответствующего показателя продуктивности среднестатистической россий-ской коровы. Радуясь достижениям областного молочного животноводства, вице-губернатор Олег Малащенко очень интересно показывает роль правительства Ленинградской области в поддержке этого бизнеса. — Снижение рыночной цены на молоко даже на 2 рубля за литр уже убийственно для производителя. Ведь оно означает недополученную прибыль в 1,3 миллиарда рублей — молочные предприятия области произвели в прошлом году 632 000 тонн молока, — уверен он. Иными словами, только государственные дотации позволяют производителям выдерживать капризы рынка. Но почему столь передовая отрасль сельского хозяйства настолько несамодостаточна?Ответ мы получили вновь у президента Союза фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга Александра Быкова:— В молочном животноводстве области сложилась порочная система, основанная на очень высоких ценах на корма, энергоресурсы и политике молокозаводов. Например, месяц назад молокозаводы покупали у хозяйств Ленобласти молоко по 24 рубля за литр, притом что себестоимость составляла 28 рублей. Подчеркиваю: себестоимость, без какой-либо рентабельности. Мы смогли выжить только благодаря государственным субсидиям — именно они составляют нашу, если можно так выразиться, прибыль. Но и эти копейки молокозаводы пытаются забрать. Представитель этого сектора бизнеса, пожелавший остаться анонимным, заявил корреспонденту «РГ»:— Многие совхозы Ленинградской области в этом году прекратят сотрудничать с молокозаводами, потому что политика, которую позволяет им проводить правительство региона, становится невыносимой. Мы будем налаживать собственный сбыт молочной продукции на территории всего региона. А заводы пусть закупают сухое молоко и продают его магазинам под видом настоящего!Кстати, в конце 2017 года российский Центр изучения молочного рынка опубликовал интересные цифры. По его данным, дефицит сырого молока в 2,5 раза превышает объемы его производства в Ленобласти. А вице-губернатор Малащенко заявляет:— На петербургских и ленинградских молочных заводах примерно треть мощностей не загружена, а цены на молоко в магазинах не падают. Фантом африканской чумыПохоже, самые серьезные проблемы агропромышленного комплекса Ленинградской области — в мясном животноводстве, особенно в производстве говядины. Свиней в регионе также мало, а в магазинах Петербурга и Ленинградской области местной свинины не более 20 процентов. Александр Быков по этому поводу категоричен:— Свиноводство загубили! Ветеринары инициировали якобы добровольную программу перепрофилирования хозяйств, занимающихся свиноводством, на альтернативные виды деятельности, которая убила свиноводство в Ленинградской области. Они говорят, будто таким образом занимаются профилактикой заболеваний свиней африканской чумой. Но почему под эту программу не попали охотничьи хозяйства, которые привозят кабанов?По словам Быкова, от владельцев свиноводческих хозяйств требовали, чтобы те строили у себя специальные санпропускники. Но один такой санпропускник стоит около 3,5 миллиона рублей — хозяйства просто не могут себе это позволить. Вице-губернатор Олег Малащенко заявил на пресс-конференции, будто в области начато строительство свиноводческого комплекса, который позволит в два раза увеличить производство свинины в регионе. Александр Быков на это реагирует резко:— Давайте подумаем, не освобождали ли ветеринары таким образом место для больших агрокомплексов?Поговорили о погодеАграрии традиционно ссылаются на погоду — от нее зависят и сев, и урожай. В 2017 году в Ленинградской области погибло довольно много зерновых, и теперь их планируется засеять на 2000 гектаров меньше. В целом же из-за плохой погоды в прошлом году в Ленинградской области уничтожено примерно 20 процентов урожая, а убытки сельхозпредприятий составили около полумиллиарда рублей. Все это говорит о базовой неготовности областного агропромышленного комплекса к климатическим условиям, в которых он существует. Как результат: к 90-м годам прошлого столетия в области использовалось около 460 000 гектаров, а сейчас — лишь около 200. Так что, похоже, пока у Ленинградской области есть лишь один реальный чемпион — это семенной картофель. Его в регионе производится в полтора раза больше, чем требуется самому региону, поэтому Ленинградская область экспортирует его еще в 33 других региона страны.