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Асфальт отремонтировали во дворе на Инженерной улице
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Асфальт отремонтировали во дворе на Инженерной улице 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» в порядок привели асфальт во дворе дома 8А по Инженерной улице. О проведении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Работы по текущему ремонту асфальтового покрытия выполнены, замечания устранены», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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