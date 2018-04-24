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ФТС считает необходимым ввести маркировку высокотехнологичного оборудования
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ФТС считает необходимым ввести маркировку высокотехнологичного оборудования 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Обязательная маркировка в России должна быть введена в отношении высокотехнологичного оборудования для снижения доли контрафакта на рынке, высказал мнение журналистам начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев.
"Мы выносили вопросы, связанные с высокоточными товарами и технологическим оборудованием. Это те товары, которые являются дорогостоящими, и они крайне важны для развития промышленности в Российской Федерации
это программные продукты, компьютеры, телефоны — все, что связано с электроникой и высокотехнологичным процессом, в том числе медицинское оборудование", — сказал он.
Способы маркировки, по его мнению, нужно обсуждать. «Необязательно использовать маркировку, как на шубах, RFID-метки. Есть другие способы маркирования, которые тоже будут достаточно эффективно использоваться, лишь бы они были технологически считываемы и зашиты в информационную систему», — пояснил Шкляев. По его данным, маркировка этих товаров существенно не повлияет на их цену.
Он также отметил, что ФТС поддерживает инициативу Министерства финансов по маркированию золотых изделий. По мнению Шкляева, введение обязательной маркировки может способствовать 100%-ому выявлению контрафактной продукции, точечно выявляя недобросовестных производителей. В то же время, по его словам, недобросовестные участники рынка попытаются манипулировать этим механизмом, наклеивая «липовые» марки.
Сегодня в России обязательна маркировка меховых изделий и медицинских препаратов. Список товаров, на которые будет вводиться маркировка, обсуждается.
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