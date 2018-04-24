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Госдума может запретить рекламу дипломных работ на заказ
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Госдума может запретить рекламу дипломных работ на заказ 

Банки Сегодня 1 час назад
Госдума может запретить рекламу дипломных работ на заказОсновные причины, которые подвигли авторов законопроекта на такие радикальные меры — снижения уровня качества подготовки обучающихся. Кроме того, в законопроекте говорится, что подобная реклама призывает и даже стимулирует целевую аудиторию воспользоваться услугами и заказать работу на заказ.
Правительство считает, что запрет будет способствовать повышению качества знаний обучающихся, а также повысит безопасность интеллектуальной собственности.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что самостоятельное написание квалификационных работ позволит образовательным учреждениям более эффективно учитывать качество усвоения образовательной программы и объективно выставлять оценочные баллы. Также это исключит необоснованные присвоения научных степеней и других высших квалификаций тем, кто не обладает соответствующими знаниями.
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