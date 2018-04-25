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Юные автоинспекторы Зеленограда стали призерами общегородского слета
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Юные автоинспекторы Зеленограда стали призерами общегородского слета 

Старое Крюково 49 минут назад
Фото: Старое Крюково
Отряд юных инспекторов движения завоевал серебряные медали 40-го Московского слета «Безопасное колесо-2018».
Как сообщили в отдельной роте ДПС ГИБДД, Зеленоград на форуме представляли ребята из отряда ЮИД школы №1192 в составе Двойченковой Валерии, Кокориной Евгении, Тимофеева Артема, Шароварина Юрия. По сумме набранных баллов зеленоградцы взяли призовые места в личном зачете среди всех участников слета:
— Шароварин Юрий — 1 место на этапе «Фигурное вождение велосипеда», 2 место — в итоговом личном зачете.
— Кокорина Евгения — 2 место на этапе «Автогородок» и 3 место на этапе «Фигурное вождение велосипеда».
В слете приняли участие команды-победители конкурсов всех административных округов города Москвы. Дети от 10 до 12 лет показывали свои знания в области Правил дорожного движения, демонстрировали умение оказывать первую доврачебную помощь, а также соревновались в мастерстве фигурного вождения велосипеда на территории автогородка. Также ребята подготовили оригинальные творческие выступления, каждое из которых судьи оценили по достоинству.
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