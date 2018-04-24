Росстат: уровень безработицы в России — 5,1%

Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) составил в марте 5,1%, сообщает Росстат. Самый низкий уровень безработицы (по показателям МОТ) отмечен в Центральном федеральном округе (3,1%), самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе (11,1%).

Уровень безработицы в Москве составил в марте 1,3%, в Санкт-Петербурге — 1,5%. Самый высокий уровень безработицы отмечен в Ингушетии (26%) и Тыве (12,2%). В ЦФО самый высокий уровень безработицы сложился в Смоленской области (6,2%). В Северо-Западном округе наибольшая безработица отмечена в Карелии (9,6%). В Южном федеральном округе самый высокой уровень безработицы отмечен в Калмыкии (10,7%), самый низкий — в Севастополе (4,3%), в Приволжском округе — в Марий Эл (7%) и Татарстане (3,4%), в Уральском округе — в Курганской области (8,9%) и Ямало-Ненецком округе (2,3%), в Сибирском округе — в Тыве (12,2%) и Красноярской области (4,8%), в Дальневосточном округе — в Еврейской автономной области (9,2%) и Чукотском автономном округе (2,3%). Самый низкий уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе отмечен в Ставропольском крае (5,3%). Доля женщин в возрасте 15 лет и старше составила в общем количестве безработных 48%, городских жителей — 64,6%, молодежи в возрасте до 25 лет — 18,2%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 24,4%. Уровень безработицы среди сельских жителей (7,7%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,2%).