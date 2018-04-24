Брошенный автомобильный прицеп вывезли из двора в Керамическом проезде

Из двора дома 69, корп. 1 по Керамическому проезду убрали брошенный автомобильный прицеп. Ранее о проблеме стало известно из сообщения местной жительницы, отправленного на портал «Наш город».

«Сообщаю, что указанное транспортное средство перемещено владельцем», — говорится в официальном ответе москвичке от главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля , опубликованном на портале.

Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (мю)