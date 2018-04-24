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Брошенный автомобильный прицеп вывезли из двора в Керамическом проезде
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Брошенный автомобильный прицеп вывезли из двора в Керамическом проезде 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Из двора дома 69, корп. 1 по Керамическому проезду убрали брошенный автомобильный прицеп. Ранее о проблеме стало известно из сообщения местной жительницы, отправленного на портал «Наш город».
«Сообщаю, что указанное транспортное средство перемещено владельцем», — говорится в официальном ответе москвичке от главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля, опубликованном на портале.
Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (мю)
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