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В «Ковчеге» на Немчинова провели «Библионочь»
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В «Ковчеге» на Немчинова провели «Библионочь» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Государственный выставочный зал «Ковчег» стал одной из площадок акции «Библионочь-2018». В субботу, 21 апреля, здесь прошло мероприятие «Полуночный экспресс». Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— Участники встречи вспомнили свои любимые литературные произведения, прочитав отрывки из них. Камерность, дождь за окном, приглушенный свет — все это создало удивительную, волшебную атмосферу ночного поезда, — поделился представитель администрации.
Напомним, что ГВЗ «Ковчег» расположен по адресу ул. Немчинова, д. 12. (мю)
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