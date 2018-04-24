В «Ковчеге» на Немчинова провели «Библионочь»

Государственный выставочный зал «Ковчег» стал одной из площадок акции «Библионочь-2018». В субботу, 21 апреля, здесь прошло мероприятие «Полуночный экспресс». Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— Участники встречи вспомнили свои любимые литературные произведения, прочитав отрывки из них. Камерность, дождь за окном, приглушенный свет — все это создало удивительную, волшебную атмосферу ночного поезда, — поделился представитель администрации.

Напомним, что ГВЗ «Ковчег» расположен по адресу ул. Немчинова, д. 12. (мю)