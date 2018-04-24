Сетевой квест «По следам рыцаря Слона» провели в библиотеке на Ухтомской

Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Захарова

— Сетевой квест вызвал особый интерес у гостей акции «Библионочь 2018». Участники квеста открыли для себя И. С. Тургенева с новой стороны, узнали много интересных фактов о жизни и творчестве писателя. Несмотря на сложные задания квеста, читатель библиотеки N120 Полина Осипова заняла 1 место по ЦБС ЮВАО и получила приз от генерального директора ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» Л. А. Гиряевой, — сообщила Захарова.

Самым сложным для участников квеста было не только правильно ответить на все вопросы, но и быстрее всех пройти литературный маршрут. (ео)