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Сетевой квест «По следам рыцаря Слона» провели в библиотеке на Ухтомской
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Сетевой квест «По следам рыцаря Слона» провели в библиотеке на Ухтомской 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Захарова.
— Сетевой квест вызвал особый интерес у гостей акции «Библионочь 2018». Участники квеста открыли для себя И. С. Тургенева с новой стороны, узнали много интересных фактов о жизни и творчестве писателя. Несмотря на сложные задания квеста, читатель библиотеки N120 Полина Осипова заняла 1 место по ЦБС ЮВАО и получила приз от генерального директора ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» Л. А. Гиряевой, — сообщила Захарова.
Самым сложным для участников квеста было не только правильно ответить на все вопросы, но и быстрее всех пройти литературный маршрут. (ео)
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