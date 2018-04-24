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Шведский завод UC Rusal возобновил отгрузки
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Шведский завод UC Rusal возобновил отгрузки 

Ведомости 1 час назад
Завод UC Rusal в Швеции Kubikenborg Aluminum (Kubal) частично возобновил отгрузки после приостановки доступа к энергобирже Nord Pool из-за санкций США на минувшей неделе, пишет Bloomberg. Отключение от крупнейшего энергорынка Северной Европы резко повысило стоимость электричества для Kubal — главного компонента издержек при производстве алюминия.
«Производство на шведском комбинате Kubal не останавливается, он частично возобновил отгрузки продукции», — приводит агентство слова менеджера по коммуникациям предприятия Оскара Йоханссона. По его словам, после сообщения минфина США о возможном смягчении санкций против UC Rusal Kubal приступил к переговорам с поставщиками электроэнергии.
Сегодня на открытии торгов Гонконгской фондовой биржи капитализация UC Rusal выросла на 23,7%, а к закрытию торгов компания подорожала на $1,3 млрд, или 43%, до $4,2 млрд Так рынок отреагировал на заявления министра финансов США Стивена Мнучина о возможности снятия с компании санкций, если Олег Дерипаска откажется от контроля в ней. Ведомство сообщило также, что сроки прекращения контрактов с UC Rusal для международных контрагентов будут продлены на четыре месяца, до 23 октября.
Kubal — единственное предприятие UC Rusal по производству первичного алюминия за пределами России. В прошлом году оно выпустило 123 000 т металла или 3% общего производства компании.
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