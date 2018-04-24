Дополнительные сезонные ж/д кассы откроются на подмосковных направлениях

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . Дополнительные сезонные кассы появятся на всех направлениях Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), сообщает пресс-служба ведомства.

"Время работы касс будет зависеть от загруженности остановочных пунктов, на которых они расположены", — уточняется в сообщении. Всего для удобства пассажиров в весенне-летний период будет работать более 50 дополнительных касс. Часть из них откроется 28 апреля.

В 2017 году пассажирами Центральной ППК стали 573,4 миллиона человек. Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 91%.