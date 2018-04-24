Прокуратура осталась недовольна доходами жен депутатов Заксобрания

Свердловская прокуратура требует лишить мандатов сразу нескольких депутатов Законодательного собрания. Надзорное ведомство завершило проверку соблюдения антикоррупционного законодательства, об этом сообщает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал»

Проведенная прокурорами проверка выяснила, что помощниками сразу нескольких депутатов были назначены их жены. При этом учет их рабочего времени вели сами политики, они определяли, каким будет размер заработной платы, а в некоторых случаях начисляли даже больше, чем получают помощники других депутатов, имеющие аналогичные обязанности. Кроме того, было выявлено, что жены-помощники несколько раз получали зарплату, в то время как находились в отпуске за границей. В частности, как сообщает Znak.com со ссылкой на собственные источники, помощницами были устроены жены Алексейя Коробейникова и Армена Карапетяна . Однако неизвестно, действительно ли идет речь о них.

Помимо этого, депутаты скрывали, что в собственности у них находится дорогостоящее имущество в Екатеринбурге , Московской и Тульской областях, а сами они принимают участие в работе коммерческих организаций. Или же предоставляли неверную информацию о размерах дохода или имуществе. В частности, один из политиков «забыл» указать, что доход его жены составил более 40 млн рублей. Также один из депутатов несколько раз вовсе отказывался предоставлять информацию о доходах и имуществе членов своей семьи.

Прокуроры потребовали устранить нарушение законодательства. Однако мандатная комиссия решила рассмотреть вопрос о лишении полномочий только одного из депутатов. Вместе с тем итоговое решение не было принято, 3 апреля на заседании ЗакСо во время голосования 13 депутатов не высказали своего мнения. Как сообщает Znak.com, речь идет о лишении мандата Армена Карапетяна. В отчете о доходах он не указал двух своих несовершеннолетних детей, на которых не было записано никакого имущества.