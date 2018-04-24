Победителей конкурса благоустройства «Почистил не Дунаев» наградили в Истре

Победителей конкурса по благоустройству «Почистил не Дунаев » наградили в ходе общеобластного субботника в подмосковном городском округе Истра , они получили денежные премии и почетные грамоты, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Конкурс инициировал руководитель администрации Истры Андрей Дунаев в начале весны, когда в одной из социальных групп, посвященных городу, анонимный пользователь предложил поделиться фотографиями самостоятельно очищенной от снега территории, подписав их хештегом #ПочистилНеДунаев. Победителей выбрали в трех номинациях: самое массовое фото, самое оригинальное фото, самый чистый двор.

«21 апреля, во время церемонии открытия областного субботника в городском округе Истра руководитель администрации Андрей Дунаев подвел и итоги конкурса «Почистил не Дунаев». Были вручены премии (по 10 тысяч рублей) и почетные грамоты отличившимся авторам работ, кто лучше всех, по мнению руководителя администрации, справился с задачей», — отмечается в сообщении.

Конкурс проводился до 15 марта, победителей определял лично Дунаев. По условиям конкурса, это должен быть двор многоквартирного дома на территории городского округа Истра, причем должно быть видно, что очисткой двора занималась не управляющая компания, а фото должно быть размещено с соответствующими хештегами.

«Конечно, работы по благоустройству территории округа велись у нас в штатном режиме, все службы выполняли свои обязанности на должном уровне. Однако, увидев это сообщение (с хештегом #ПочистилНеДунаев — ред.), захотелось в прямом смысле наградить авторов лучших работ, вручить денежные премии и грамоты» — рассказал руководитель администрации.

Также 21 апреля денежными премиями были награждены лучшие сотрудники компании по обслуживанию и благоустройству дорог МБУ «ДОДХИБИМР».