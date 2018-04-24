Три предприятия могут стать основой новых кластеров на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ , 24 апреля. / ТАСС /. Три новых промышленных кластера могут появиться в Ставропольском крае на базе крупных предприятий. Рассматривается возможность создания в регионе кластера по созданию систем безопасности, а также полимерного и фармацевтического, сообщил во вторник на итоговой коллегии министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко

"Существующие в Ставропольском крае производственные мощности позволяют говорить о перспективах создания полимерного кластера на базе ООО «Ставролен» , фармацевтического кластера на базе ООО НПК «Эском», кластера по созданию систем безопасности на базе Группы компаний «Стилсофт», — сказал он.

"Ставролен" является одним из крупнейших производителей пропилена и полиэтилена в стране, вокруг которого может сформироваться «пояс» предприятий по созданию сопутствующих материалов, отмечают в министерстве. «Эском» занимается производством фармацевтической продукции, «Стилсофт» специализируется на производстве оборудования, программного обеспечения для систем безопасности, охранных систем, экстренного оповещения, специальной связи.