Три предприятия могут стать основой новых кластеров на Ставрополье 

СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Три новых промышленных кластера могут появиться в Ставропольском крае на базе крупных предприятий. Рассматривается возможность создания в регионе кластера по созданию систем безопасности, а также полимерного и фармацевтического, сообщил во вторник на итоговой коллегии министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.
"Существующие в Ставропольском крае производственные мощности позволяют говорить о перспективах создания полимерного кластера на базе ООО «Ставролен», фармацевтического кластера на базе ООО НПК «Эском», кластера по созданию систем безопасности на базе Группы компаний «Стилсофт», — сказал он.
"Ставролен" является одним из крупнейших производителей пропилена и полиэтилена в стране, вокруг которого может сформироваться «пояс» предприятий по созданию сопутствующих материалов, отмечают в министерстве. «Эском» занимается производством фармацевтической продукции, «Стилсофт» специализируется на производстве оборудования, программного обеспечения для систем безопасности, охранных систем, экстренного оповещения, специальной связи.
Как сообщалось, на базе ставропольского «Арнеста» создали Национальный аэрозольный кластер, который в 2016 году объединил 9 предприятий Ставрополья и одного производителя Карачаево-Черкесии, в начале 2018 года к кластеру присоединились также три предприятия Тульской области. В 2018 году было подписано соглашение о создании кластера электронных приборов, материалов и компонентов на базе «Концерна „Энергомера“, в состав участников которого вошли более 10 промышленных предприятий Ставропольского края и Белгородской области. „Мы планируем, что в этом году этот кластер сможет получить поддержку федерального бюджета“, — отметил Хоценко.