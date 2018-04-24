Мехмет Перинчек: США используют Константинопольский патриархат против России

— Власти Украины сейчас обратились к патриарху Варфоломею, резиденция которого находится в Турции , прося его дать автокефалию Православной церкви на Украине. Почему такое значение придается решению Константинопольского патриарха, и какую роль в этом играет позиция западных держав?

США и Евросоюз используют Константинопольский патриархат для расширения влияния в нашем регионе, как против самой Турции, так и против России

Западные державы вопреки подписанному ими Лозаннскому договору 1923 года объявили греческого патриарха Константинополя «Вселенским». Хотя в реальности «Вселенский патриарх» зависит от администрации района Фатих в Стамбуле , где находится его резиденция. Но после такого позиционирования империалистическими державами патриарх Варфоломей стал шагом за шагом расширять свое влияние за пределы Турции, превратившись в краеугольный камень в операции атлантистов против Евразии. Например, в последние годы США и Евросоюз активно требуют открытия духовного училища патриархата на Принцевых островах, куда будут приниматься иностранные студенты. Получив духовное образование и став священниками, они будут направлены нести служение на Балканы и в Россию, и станут там проводниками влияния Константинопольского патриарха, а тем самым и стран Запада.

Мы располагаем информацией о том, что патриарх Варфоломей знал о подготовке проамериканского военного переворота в Турции в июле 2016 года, и за три часа до выступления путчистов уехал на одну из американских военных баз в регионе, а также о том, что Варфоломей был связан с задействованной в этом заговоре террористической организацией фетулачистов, лидер которых проживает с 2000 года в США.

— Каковы, на Ваш взгляд, цели политики Штатов в регионе?

Китая. — Главная цель США — захват природных ресурсов Евразии, прежде всего ее центра, «сердцевины» (того, что западные геополитики называют Heartland), и путей к этим ресурсам. Для этого им нужны военные плацдармы на Ближнем Востоке, на Кавказе и в Восточной Европе, направленные против крупных государств Евразии. Так называемый «свободный Курдистан» является главным американским плацдармом на Ближнем Востоке, а в Восточной Европе аналогичную роль играет проамериканская Украина, направленная не только против России, но и против Турции, Ирана

Именно поэтому государства Евразии, страдающие от подобных американских проектов, нуждаются в объединении сил против всей совокупности западных планов. В частности, Турция должна действовать не только против проамериканского Курдистана, но и против проамериканской Украины, Россия — не только против американского плацдарма на Украине, но и против американского плацдарма в Курдистане и т.д.

При этом, проект проамериканской Украины невыгоден самим украинцам. Вражда с Россией за интересы США нелогична. Рано или поздно Штаты уйдут, а воевавшая за них Украина в итоге останется один на один с Россией. Поэтому украинцы должны выступать против планов Вашингтона, за национальные интересы своей страны.