Задать вопрос о врожденном иммунодефиците сможет каждый

Задать любые вопросы, касающиеся иммунитета, можно с 8:00 до 18:00 (время московское), позвонив на многоканальный телефонный номер 8-800-550-13-13, звонок по России бесплатный.

«Отвечать на вопросы о врожденном иммунодефиците будут прошедшие специальную подготовку врачи-консультанты нашего контакт-центра — службы информационной поддержки пациентов», — говорит медицинский директор «Лаборатории Гемотест» Татьяна Пескова. — Мы уверены, что такая тематическая благотворительная акция позволит повысить уровень знаний об этой проблеме. Позвонить и получить консультацию по своему конкретному вопросу может любой человек из всех городов России».

«Вокруг иммунитета много мифов и домыслов, поэтому, прежде чем набирать номер горячей линии, прочитайте несколько объективных фактов об иммунитете и решите, есть ли повод насторожиться и проконсультироваться у доктора, − советует управляющий директор фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе. − Все формы ПИДов довольно сложно диагностируются, поэтому в 2011 году наш фонд привлек экспертов сообщества врачей-иммунологов, которые в доступной для непрофессионалов форме сформулировали признаки, при наличии которых стоит бить тревогу. 12 таких симптомов и настораживающих признаков описаны на сайте нашего фонда».