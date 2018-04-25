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Стало известно, когда в Рязани начнут отключать отопление
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Стало известно, когда в Рязани начнут отключать отопление 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Отопление в Рязани начнут отключать в конце апреля. Соответствующее Постановление и.о. главы администрации города Сергей Карабасов подписал во вторник, 25 апреля.
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