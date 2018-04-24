Василий Голубев отчитался о готовности Ростова к ЧМ-2018

— Полностью завершены мероприятия по подготовке гостиничной, дорожно-транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры, — отчитался глава региона.

При этом он подробно остановился на спортивных сооружениях, отметив, что основные тренировочные площадки — «Олимп-2» и «Локомотив» — готовы. А вот работы на резервном стадионе СКА затянулись. Как сообщал ранее 161.ru, объект должны были сдать еще к 1 марта, но теперь власти поставили перед подрядчиком задачу — завершить строительство до конца текущего месяца.