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Василий Голубев отчитался о готовности Ростова к ЧМ-2018
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Василий Голубев отчитался о готовности Ростова к ЧМ-2018 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Губернатор Василий Голубев рассказал о высокой готовности спортивных объектов к ЧМ-2018. С таким заявлением он выступил на видеоконференции перед заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко.
— Полностью завершены мероприятия по подготовке гостиничной, дорожно-транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры, — отчитался глава региона.
При этом он подробно остановился на спортивных сооружениях, отметив, что основные тренировочные площадки — «Олимп-2» и «Локомотив» — готовы. А вот работы на резервном стадионе СКА затянулись. Как сообщал ранее 161.ru, объект должны были сдать еще к 1 марта, но теперь власти поставили перед подрядчиком задачу — завершить строительство до конца текущего месяца.
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