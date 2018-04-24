«Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3»

По его словам, «Газпром» всегда говорил, что поставит в Европу столько газа, сколько будет необходимо. Медведев указал на имеющиеся подтверждённые запасы, транспорт и строительство новых транспортных маршрутов.

«Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются ещё новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — сообщил зампред правления в интервью телеканалу «Россия 24».