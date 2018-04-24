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«Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3»
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«Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
«Газпром» допускает возможность строительства «Северного потока-3», если Евросоюз подтвердит потребность в российском газе. Об этом заявил зампредседателя правления российского газового холдинга Александр Медведев, передаёт РИА «Новости».
По его словам, «Газпром» всегда говорил, что поставит в Европу столько газа, сколько будет необходимо. Медведев указал на имеющиеся подтверждённые запасы, транспорт и строительство новых транспортных маршрутов.
«Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются ещё новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — сообщил зампред правления в интервью телеканалу «Россия 24».
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