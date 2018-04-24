Свыше 300 деревьев высадят в Реутове в рамках акции «Лес Победы»

Жители подмосковного Реутова в рамках акции «Лес Победы» 12 мая высадят более 300 деревьев, сообщил глава городского округа Станислав Каторов в ходе оперативного совещания во вторник.

«Жители Реутова традиционно намерены принять самое активное участие в озеленении города, более 300 новых деревьев появятся во дворах жилых домов, скверах и парках. Главными точками проведения акции станут недавно заложенный сквер у монумента крылатой ракете «Метеорит» рядом с «НПО Машиностроения» и Центральный городской парк», — сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, наибольшее количество деревьев высадят в Центральном парке.

«В парке должно быть высажено в два-три раза больше деревьев, чем было ликвидировано в рамках санитарной вырубки и подготовки площадки под строительство будущего Дома культуры», — заявил Каторов.