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Свыше 300 деревьев высадят в Реутове в рамках акции «Лес Победы»
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Свыше 300 деревьев высадят в Реутове в рамках акции «Лес Победы» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жители подмосковного Реутова в рамках акции «Лес Победы» 12 мая высадят более 300 деревьев, сообщил глава городского округа Станислав Каторов в ходе оперативного совещания во вторник.
«Жители Реутова традиционно намерены принять самое активное участие в озеленении города, более 300 новых деревьев появятся во дворах жилых домов, скверах и парках. Главными точками проведения акции станут недавно заложенный сквер у монумента крылатой ракете «Метеорит» рядом с «НПО Машиностроения» и Центральный городской парк», — сказал Каторов.
По данным Реутовского информагентства, наибольшее количество деревьев высадят в Центральном парке.
«В парке должно быть высажено в два-три раза больше деревьев, чем было ликвидировано в рамках санитарной вырубки и подготовки площадки под строительство будущего Дома культуры», — заявил Каторов.
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