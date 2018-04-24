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Престиж рабочих профессий. Нефтяники Пурнефтегаза выясняют, кто лучший
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Престиж рабочих профессий. Нефтяники Пурнефтегаза выясняют, кто лучший 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В «РН-Пурнефтегазе» завершился первый этап корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии-2018».
Проверка теоретических знаний была организована дважды, чтобы максимально охватить вахтовых работников. В итоге в 13 номинациях тестирование прошло более 400 человек. Нефтяники, набравшие наибольшее количество баллов, смогут участвовать во втором этапе смотра-конкурса, где им предстоит выполнить не только теоретические, но и практические задания.
Конкурс, прежде всего, направлен на повышение престижа рабочих профессий, поэтому 11 из 13 номинаций относятся к рабочим специальностям. В этом году в конкурсе участвовало большое количество молодых специалистов. Выпускники вузов начинают свою трудовую деятельность в «РН-Пурнефтегазе» с рабочих специальностей. Это незыблемая традиция, чтобы стать настоящим профессионалом нужно знать все нюансы специальности, начиная с азов, — сообщили в пресс-службе Пурнефтегаза.
Победители второго этапа осенью представят «РН–Пурнефтегаз» в финале конкурса профессионального мастерства, который пройдёт в начале октября в Краснодаре. Там встретятся лучшие специалисты из всех дочерних предприятий Роснефти.
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