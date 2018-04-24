Престиж рабочих профессий. Нефтяники Пурнефтегаза выясняют, кто лучший

В «РН-Пурнефтегазе» завершился первый этап корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии-2018».

Проверка теоретических знаний была организована дважды, чтобы максимально охватить вахтовых работников. В итоге в 13 номинациях тестирование прошло более 400 человек. Нефтяники, набравшие наибольшее количество баллов, смогут участвовать во втором этапе смотра-конкурса, где им предстоит выполнить не только теоретические, но и практические задания.

Конкурс, прежде всего, направлен на повышение престижа рабочих профессий, поэтому 11 из 13 номинаций относятся к рабочим специальностям. В этом году в конкурсе участвовало большое количество молодых специалистов. Выпускники вузов начинают свою трудовую деятельность в «РН-Пурнефтегазе» с рабочих специальностей. Это незыблемая традиция, чтобы стать настоящим профессионалом нужно знать все нюансы специальности, начиная с азов, — сообщили в пресс-службе Пурнефтегаза.