Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве банка «Югра» на 31 мая

«Суд постановил: отложить рассмотрение дела на 31 мая 2018 года», — сказал судья Евгений Кравченко

По его словам, 20 апреля дело было направлено в арбитражный суд кассационной инстанции. «В связи с этим принятие каких-либо процессуальных решений, в том числе заявление ходатайств, невозможно», — сказал судья.

6 июля 2017 года ЦБ вынес «Югре» предписание о домоформировании резервов со сроком исполнения 7 июля до 15 часов дня. По утверждению банка, предписание было исполнено. ЦБ настаивает, что сведения об исполнении не были представлены регулятору в установленный срок.

28 июля ЦБ отозвал лицензию «Югры».

«Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка. При этом надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений», — говорилось в сообщении регулятора.

14 августа Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Банка России о признании «Югры» банкротом.

Параллельно «Югра» оспаривает решение регулятора об отзыве лицензии. 15 марта Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию «Югры» на решение Арбитражного суда Москвы, который 18 декабря признал решение об отзыве лицензии законным. Представители банка заявляли, что будут подавать кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа.