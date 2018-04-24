«Аналитик» под красными знаменами?

Бывший юрист Владимирского штаба кандидата в президенты России Алексея Навального Кирилл Николенко вновь оказался за бортом политической жизни региона.

Николенко, которого некоторые считают политическим «фриком» региона, стремился войти в федеральный совет этой организации. Ради достижения своей цели, по нашей информации, он даже, как вроде, собирал доверенности от местных «несогласных» и будто бы обращался за помощью в соседние регионы. Политологи оценивают последний съезд ходорковцев, как наиболее запоминающийся, потому что именно здесь в открытую за деньги Ходорковского боролись две группировки — московская и питерская команды. Наш Аналитик-Юрист также был не прочь залезть в кубышку, пардон — войти в федеральные органы власти этой структуры… но не срослось. Если забыли, то на последних думских выборах Николенко, шел как раз от партии «ПАРНАС» при поддержке Михаила Ходорковского.

В фильме телеканала НТВ «18 друзей Ходорковского» были показаны кадры Аналитика c полумиллионами рублей для осуществления его предвыборной компании во Владимире . Сам политический перебежчик тогда рассказал, что деньги принадлежат ему.

Напомню, что Николенко, родившийся в Москве , за свою недолгую жизнь сменил уже не одну политическую партию и соответствещую этой силе идеологию. Так, с 2007 года (а по его личным заявлениям еще раньше, где-то в возрасте то ли 13, то ли 14 лет от роду) он «топил» за КПРФ , с 2008 по 2011 годы отстаивал позиции «Справедливой России» , не раз писал в социальных сетях о том, что является последователем экстремальных идей, и как сообщалось выше, был поддержан Михаилом Ходорковским. А еще работал на Навального.

Но в федеральный Совет Николенко не прошел по причине малого количества голосов — всего лишь 155 голосов на общепартийной конференции. Сам Николенко объясняет это тем, что Ходорковский выступал против «забастовки избирателей». Дескать, наоборот, Михаил Борисович приглашал прийти всех на выборы, но отдать свой голос за кого угодно, лишь бы не за действующего президента.

После вильнюсской неудачи, на одном из самых крупных сайтов по поиску работы сразу появилось объявление Кирилла о поиске работы. Соискатель прикладывает резюме со своим послужным списком и хочет от работодателя 30 тысяч рублей ежемесячно.

Примечательны и некоторые события, которые Николенко сам обнародовал в микроблоге Twitter.

Он, его компания по штабу Навального, один из журналистов сетевого издания города и член КПРФ Магомед Ахматов встречались в одном из заведений общепита Владимира. Про суть переговоров Николенко, разумеется, не рассказал, отметив лишь то, что этому «тайному совету в Филях» помешал координатор Владимирского регионального отделения КПРФ Антон Сидорко, который якобы назвал Ахматова предателем партии.