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В южноуральском минсельхозе рассказали о борьбе с незаконным оборотом алкоголя
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В южноуральском минсельхозе рассказали о борьбе с незаконным оборотом алкоголя 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в Минсельхозе Челябинской области прошло первое публичное обсуждение правоприменительной практики по государственному контролю и надзору в сфере оборота алкогольной продукции.
Участниками мероприятия стали руководитель межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин, начальник управления лицензирования и контроля за оборотом алкогольной продукции Марьям Ложенкова, руководители структурных подразделений управления, а также предприниматели — участники рынка алкогольной продукции.
С докладом выступил Юрий Чащин. Спикер рассказал о правоприменительной практике по государственному контролю и надзору, которая сложилась в 2017 году, а также остановился на разъяснении новых требований нормативных правовых актов, регулирующих сферу оборота алкогольной продукции. Представители регионального минсельхоза рассказали о наиболее частых ошибках и правонарушениях, совершаемых предпринимателями.
Марьям Ложенкова подчеркнула, что при усилении контроля в области оборота алкогольной продукции министерство в то же время решает задачу снижения нагрузки на бизнес: «В отношении тех предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые впервые совершили правонарушение, министерство ограничивается предупреждением. Но повторное нарушение уже повлечет штрафные санкции. Также министерство активно осуществляет деятельность по профилактике правонарушений. В этом случае из базы данных выявляются ситуации, когда нарушение возможно, и хозяйствующим субъектам направляется предостережение».
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