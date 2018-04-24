В южноуральском минсельхозе рассказали о борьбе с незаконным оборотом алкоголя

Сегодня в Минсельхозе Челябинской области прошло первое публичное обсуждение правоприменительной практики по государственному контролю и надзору в сфере оборота алкогольной продукции.

Участниками мероприятия стали руководитель межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин , начальник управления лицензирования и контроля за оборотом алкогольной продукции Марьям Ложенкова, руководители структурных подразделений управления, а также предприниматели — участники рынка алкогольной продукции.

С докладом выступил Юрий Чащин. Спикер рассказал о правоприменительной практике по государственному контролю и надзору, которая сложилась в 2017 году, а также остановился на разъяснении новых требований нормативных правовых актов, регулирующих сферу оборота алкогольной продукции. Представители регионального минсельхоза рассказали о наиболее частых ошибках и правонарушениях, совершаемых предпринимателями.

Марьям Ложенкова подчеркнула, что при усилении контроля в области оборота алкогольной продукции министерство в то же время решает задачу снижения нагрузки на бизнес: «В отношении тех предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые впервые совершили правонарушение, министерство ограничивается предупреждением. Но повторное нарушение уже повлечет штрафные санкции. Также министерство активно осуществляет деятельность по профилактике правонарушений. В этом случае из базы данных выявляются ситуации, когда нарушение возможно, и хозяйствующим субъектам направляется предостережение».