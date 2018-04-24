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Благодарненский прокурор потребовал пересчитать «двойные платёжки» за тепло
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Благодарненский прокурор потребовал пересчитать «двойные платёжки» за тепло 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Прокуратура Благодарненского района требует пересчитать плату за теплоснабжение собственникам квартир с индивидуальным отоплением, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.
Проверка показала, что Благодарненский участок Петровского филиала ГУП СК «Ставрополькрайтеплоэнерго» незаконно с января 2018 года выставил жителям города счета за услугу теплоснабжения, которая фактически не предоставляется. Прокуратура считает, что был нарушен Гражданский кодекса РФ и Правила предоставления коммунальных услуг.
От начальника участка требуют устранить нарушения закона, привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц и произвести перерасчёт.
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