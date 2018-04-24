Благодарненский прокурор потребовал пересчитать «двойные платёжки» за тепло

Прокуратура Благодарненского района требует пересчитать плату за теплоснабжение собственникам квартир с индивидуальным отоплением, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевой прокуратуры

Проверка показала, что Благодарненский участок Петровского филиала ГУП СК «Ставрополькрайтеплоэнерго» незаконно с января 2018 года выставил жителям города счета за услугу теплоснабжения, которая фактически не предоставляется. Прокуратура считает, что был нарушен Гражданский кодекса РФ и Правила предоставления коммунальных услуг.

От начальника участка требуют устранить нарушения закона, привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц и произвести перерасчёт.