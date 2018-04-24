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В перечне инвестпроектов Башкортостана появился новичок
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В перечне инвестпроектов Башкортостана появился новичок 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Фермерская мясопромышленная компания» наладит производство копченых продуктов и полуфабрикатов из свинины, говядины и курицы на территории Уфимского района. Продукцию будут реализовывать через собственную торговую сеть, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общий объем инвестиций в проект — 103,8 миллиона рублей. Производство позволит создать более 140 рабочих мест.
Напомним, ранее в перечень вошли проекты реконструкции сооружений по очистке шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений, а также строительство емкости для хранения отходов переработки медьсодержащих руд на территории Сибайской обогатительной фабрики.
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