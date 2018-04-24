В перечне инвестпроектов Башкортостана появился новичок

«Фермерская мясопромышленная компания» наладит производство копченых продуктов и полуфабрикатов из свинины, говядины и курицы на территории Уфимского района. Продукцию будут реализовывать через собственную торговую сеть, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общий объем инвестиций в проект — 103,8 миллиона рублей. Производство позволит создать более 140 рабочих мест.

Напомним, ранее в перечень вошли проекты реконструкции сооружений по очистке шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений, а также строительство емкости для хранения отходов переработки медьсодержащих руд на территории Сибайской обогатительной фабрики.