Больше 50% проверенной во Владимире рыбы продавали с глазурью

Больше 50% проверенной во Владимире рыбы продавалось с превышением количества льда, сообщает Роспотребнадзор

В первом квартале 2018 года специалисты проверили 64 продавцов и производителей. Из 54 образцов 17 не прошли тест по физико-химическим показателям, указанным на маркировке. Это почти треть исследованной продукции. В результате Роспотребнадзор снял с прилавков более одной тонны рыбы.

24 пробы взяли для проведения тестирования по содержанию глазури (льда). 13 из них также не соответсвуют нормам.