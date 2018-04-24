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Больше 50% проверенной во Владимире рыбы продавали с глазурью
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Больше 50% проверенной во Владимире рыбы продавали с глазурью 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Больше 50% проверенной во Владимире рыбы продавалось с превышением количества льда, сообщает Роспотребнадзор.
В первом квартале 2018 года специалисты проверили 64 продавцов и производителей. Из 54 образцов 17 не прошли тест по физико-химическим показателям, указанным на маркировке. Это почти треть исследованной продукции. В результате Роспотребнадзор снял с прилавков более одной тонны рыбы.
24 пробы взяли для проведения тестирования по содержанию глазури (льда). 13 из них также не соответсвуют нормам.
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