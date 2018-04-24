Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Калининградской области: кашпогейт, инаугурация мэра и Google 

10. Александр Кравченко, министр здравоохранения Калининградской области: 3 балла
Областного министра на прошлой неделе в СМИ упоминали в связи с проведением в БФУ имени И. Канта круглого стола по перспективам создания популяционного геномного биобанка и визитом в регион делегации врачей из Псковской области во главе с председателем профильного комитета Игорем Потаповым, которые изучали опыт калининградских медиков. Кроме того Кравченко озвучил, что сейчас в области не хватает около 300 врачей, а в поликлиниках их число нужно увеличить в 1,5-2 раза. «Натащить 300 физических лиц, которые будут в белых халатах и с табличкой „доктор“, — не решение проблемы. Не хочу просто латать дыры», — сказал министр.
9. Марина Оргеева, председатель областной думы: 4 балла
Спикера регионального парламента чаще всего цитировали вместе с другими официальными лицами области на открытии памятника Александру Невскому и инаугурации нового мэра Калининграда Алексея Силанова. С последним связано и заявление региональных властей, что после ЧМ-2018 средства, «переконцентрированные» в Калининграде при подготовке мундиаля, будут перераспределены в пользу других муниципалитетов. «Денежные средства немножко, Алексей Николаевич (Силанов), не обижайтесь, двинутся в сторону других муниципалитетов, но вас мы не забудем», — сказала Оргеева. Между тем, на прошлой неделе областные депутаты отчитались о доходах в 2017 году, девять из них задекларировали более 10 млн рублей. Спикер в топ-10 состоятельных парламентариев, где подавляющее большинство составляют представители «Единой России», не вошла, обозначив доход в 4,6 млн 8. Николай Воищев, глава администрации Советска: 4 балла
Воищев упоминался в СМИ как предшественник нового главы председателя ассоциации муниципальных образований. Им 20 апреля стал глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой, Воищев ушел с этого поста в начале апреля. Губернатор Алиханов публично высказался в защиту главы Советска после решения суда об отмене результатов президентских выборов на двух участках в городе, заявив, что тот не несет ответственности за вбросы и «претензий в этом смысле нет». Еще одним сюжетом стало отключение горячей воды в муниципалитете из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Воищев заявил, что обратится из-за ситуации в ФАС, прокуратуру и правительство области, так как собираемость платежей от населения в округе составляет более 80%. Также администрация Советска планирует потратить 140 млн рублей на благоустройство в исторической части набережной реки Неман.
7. Александр Рольбинов, зампред правительства области: 4 балла
Вице-губернатора цитировали из-за подготовки к ЧМ-2018, а именно договоренностей с Литвой о координации для комфортного пересечения границы болельщиками. В частности, о возможности приостановки движения грузовых машин в часы пик перед матчами. «Необходимо организовать пропуск через границу таким образом, чтобы люди, которых будет многократно больше, чем обычно, не простаивали в очередях», — сказал Рольбинов. В Калининграде матчи проведут сборные Англии, Бельгии, Испании, Марокко, Нигерии, Сербии, Хорватии и Швейцарии.
6. Андрей Ермак, министр культуры и туризма Калининградской области: 5 баллов
На прошлой неделе СМИ тиражировали высказывания вице-губернатора Ермака в связи с его выступлением о туристической привлекательности региона на акции «Ночь в университете» в КГТУ и мнением о стоимости билетов на «Ночь музее». В регионе она составляет 500 рублей, хотя, например, в Москве и Петербурге мероприятия бесплатные. «Что касается платы, на мой взгляд, нормальная практика платить за вход в музей. Музеи должны зарабатывать», — сказал Ермак. Он уточнил, что в этом году организаторы намерены продать рекордное количество билетов — более 5 тысяч.
5. Александр Шендерюк-Жидков, зампред областного правительства: 5 баллов
Вице-губернатор сообщил о планах Siemens сотрудничать с областным правительством в инфраструктурных проектов. По его словам, власти региона готовы предоставить компании льготные условия для инвестирования, в том числе субсидии для переезда сотрудников. Ожидается, что соглашение будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в мае. Также стало известно, что компания «К-Поташ Сервис» создаст новый проект разработки калийного рудника и строительства ГОК в поселке Нивенское. При этом на существующей площадке ГОК производства не будет.
4. Андрей Кропоткин, председатель горсовета Калининграда: 6 баллов
Глава городского совета Калининграда запомнился журналистам ликвидацией пяти улиц, в том числе названной в честь летчика Николая Гастелло, что вызвало недовольство некоторых горожан. Власти приняли решение аннулировать пять улиц, на которых нет зданий. Кропоткин предложил считать названия запасными и использовать их на других улицах в будущем. Еще одной темой, по который высказывался глава совета, стал общественный транспорт. Кропоткин предложил проложить трамвайные пути по части Тополиной аллеи.
3. Александр Ярошук, эск-глава муниципалитета «Город Калининград»: 7 баллов
Несмотря на отставку, Александр Ярошук, который возглавлял Калининград 11 лет, пока остается в повестке СМИ. Впрочем, скорее технически — большинство его упоминаний связаны с инаугурацией нового мэра Алексей Силанова, которая стала основным политическим события региона на прошлой неделе. Стало известно, что бывший градоначальник против ожиданий и слухов об уходе в Госдуму трудоустроился в частном секторе, став исполнительным директором компании «Бауцентр Рус».
2. Алексей Силанов, мэр Калининграда: 9 баллов
Нового мэра в СМИ упоминали и цитировали почти также часто как главу региона. Поводом стала не только инаугурация, во время которой ему вручили символический ключ от города, библию от архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима, орден «За развитие парламентаризма» и статуэтку коня от «Союза матерей» области, но и первые шаги градоначальника. Он сообщил, что первоочередными задачами считает уборку улиц после зимы, подготовку детских лагерей к лету, а города — к новому отопительному сезону. Впрочем, и кадровые решения не заставили себя ждать — мэрию покинул заместитель горадминистрации, руководитель комитета городского хозяйств Владимир Машков. Кто займет его место, пока не ясно. Губернатор Алиханов и Силанов после церемонии прокатились по Калининграду на трамвае. Мэр пообещал журналистам иногда ездить на работу на общественном транспорте, чтобы «слышать мнение людей».
1. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области: 9 баллов
Губернатор в минувшее воскресенье прокомментировал второй тестовый матч на стадионе к ЧМ-2018, на котором присутствовали 25 тысяч болельщиков, сообщив, что «регион будет полностью готов к проведению чемпионата мира по футболу». Болельщики выкупили все билеты на игру между «Балтикой» и подмосковными «Химками». Ожидается, что третий тестовый матч пройдет 12 мая при полной загрузке трибун — 35 тысяч человек. Несколько заявлений глава региона сделал в Москве, в частности, что законопроект о создании офшора на острове Октябрьский может быть принят до конца года, а компания Google смогла бы сэкономить 10 млрд долларов за 12 лет на налогах на прибыль, на имущество и страховых взносах, впрочем, только в случае ведения бизнеса в Калининграде. Речь, впрочем, шла о создании в регионе IT кластера.
Если говорить о региональных темах, губернатор призвал муниципалитеты избегать «раздраев» между исполнительной властью и местными депутатами. Кроме того, Алиханова цитировали из-за упоминания незаконных объектов возле «Рыбной деревни» в центре города, которые СМИ связывают с интересами областного вице-премьера Гарри Гольдмана. Губернатор надеется, что владельцы снесут их самостоятельно. В то же время он призвал Силанова наказать чиновников, которые принимал работы на Высоком мосту. Напомним, в апреле на всю страну прогремел «кашпогейт» с пластиковыми горшками, которыми закрыли болты на фонарных столбах после реконструкции.
фото www.gov39.ru