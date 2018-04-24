Власти Карелии планируют развивать инфраструктуру районов, вошедших в Арктическую зону

ПЕТРОЗАВОДСК , 24 апреля. / ТАСС /. Проекты по развитию промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры планируется реализовывать на территории трех районов республики, вошедших в Арктическую зону РФ . Об этом во вторник на своей станице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава республики Артур Парфенчиков по итогам заседания президиума Госкомиссии по развитию Арктики.

Летом 2017 года главы администраций трех арктических районов республики рассказали ТАСС, что территории имеют общие проблемы — плохие дороги, наличие большого количества аварийного жилья, неразвитость промышленности и др.

"В соответствии с поставленными задачами развития Арктической зоны РФ на территории нашей республики планируется реализация комплекса проектов по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, промышленности и других отраслей жизнеобеспечения. Преимуществами карельской опорной зоны являются выгодное географическое положение, наличие запасов полезных ископаемых, энергетического, промышленного и научно-образовательного потенциала", — написал Парфенчиков, не уточнив подробности.

"Арктика — особый объект государственного регулирования и поддержки, требующий учета не только природно-климатических условий, но и экономических, социальных, экологических, оборонных, политических факторов. Очевидно и то, что хозяйственная деятельность в Арктической зоне РФ отличается зависимостью от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других регионов России", — отметил он.