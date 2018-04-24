Завершаются основные строительные работы на храме в честь Преподобного Андрея Рублева

Сергей Лёвкин. Храм общей площадью 1747,8 квадратных метров, строится в рамках городской «Программы-200». Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы

Строительство храмового комплекса началось еще в 2008 году, и только в марте 2016 года по просьбе прихода его включили в Программу по строительству православных храмов в Москве. Благодаря этому, заметно были ускорены темпы строительства объекта. Появилась возможность решать сложные вопросы по оформлению всей необходимой рабочей документации, инженерным сетям, переустройству подъездных путей, вплоть до переноса дороги для удобства жителей и прихожан.

По словам Сергея Лёвкина, храм в честь Преподобного Андрея Рублева представляет собой величественное здание, которое возводится по индивидуальному проекту, за основу которого взят образ Спасо-Преображенского собора Андронникова монастыря. Рассчитан храм на девятьсот прихожан. По проекту он будет белокаменным, с зеленой крышей, позолоченным куполом, а также со звонницей с тремя малыми куполами.

На текущий момент строителям удалось полностью завершить кирпичную кладку стен, работы по звоннице, кровле, отделка фасадов здания природным камнем также завершена. Храм отапливается, рабочие приступили к внутренней отделке помещений. Впереди еще много работы, предстоит обустроить территорию храмового комплекса, уложить брусчаткой более 2,5 тысяч квадратных метров. Художественную подсветку храма берт на себя город, которую планируется завершить в будущем году.

Храмовый комплекс будет являться одним из ярких образцов новой системы координации всех работ в рамках Программы строительства православных храмов.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель — обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны.

Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.

От столичного Стройкомплекса возведение храмов курирует руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.