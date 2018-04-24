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Основные строительные работы завершаются в храме преподобного Андрея Рублева в Москве
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Основные строительные работы завершаются в храме преподобного Андрея Рублева в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Строительные работы в храме в честь преподобного Андрея Рублева на западе Москвы завершены, специалисты приступили к внутренней отделке, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
Храм преподобного Андрея Рублева расположен по адресу: улица Раменки, дом 2. Храм общей площадью 1747,8 квадратного метра рассчитан на 900 прихожан. Он будет белокаменным, с зеленой крышей, позолоченным куполом, а также со звонницей с тремя малыми куполами. Строительство храмового комплекса началось в 2008 году, в марте 2016 года по просьбе прихода его включили в программу по строительству православных храмов в Москве. Благодаря этому заметно ускорились темпы его строительства.
«Строителям удалось полностью завершить кирпичную кладку стен, работы по звоннице, кровле, отделка фасадов здания природным камнем также завершена. Храм отапливается, рабочие приступили к внутренней отделке помещений. Еще предстоит обустроить территорию храмового комплекса, уложить брусчаткой более 2,5 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.
В ходе субботнего инспекционного объезда депутат Госдумы, советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице, отметил, что строительство идет качественно, полным ходом, в соответствии с запланированным графиком.
Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, храм в честь преподобного Андрея Рублева представляет собой величественное здание, которое возводится по индивидуальному проекту, за его основу взят образ Спасо-Преображенского собора Андронникова монастыря. Художественную подсветку храма возьмет на себя город, ее планируется завершить в 2019 году.
Храм станет одним из ярких образцов новой системы координации всех работ в рамках «Программы-200». С включением храма в программу появилась возможность решать сложные вопросы по оформлению всей необходимой рабочей документации, инженерным сетям, переустройству подъездных путей, вплоть до переноса дороги для удобства жителей и прихожан.
Программа строительства православных храмов («Программа-200»), цель которой — обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Программа также предполагает работы по восстановлению исторических и православных объектов. От столичного стройкомплекса возведение храмов курирует Левкин.
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