Основные строительные работы завершаются в храме преподобного Андрея Рублева в Москве

Строительные работы в храме в честь преподобного Андрея Рублева на западе Москвы завершены, специалисты приступили к внутренней отделке, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Храм преподобного Андрея Рублева расположен по адресу: улица Раменки, дом 2. Храм общей площадью 1747,8 квадратного метра рассчитан на 900 прихожан. Он будет белокаменным, с зеленой крышей, позолоченным куполом, а также со звонницей с тремя малыми куполами. Строительство храмового комплекса началось в 2008 году, в марте 2016 года по просьбе прихода его включили в программу по строительству православных храмов в Москве. Благодаря этому заметно ускорились темпы его строительства.

«Строителям удалось полностью завершить кирпичную кладку стен, работы по звоннице, кровле, отделка фасадов здания природным камнем также завершена. Храм отапливается, рабочие приступили к внутренней отделке помещений. Еще предстоит обустроить территорию храмового комплекса, уложить брусчаткой более 2,5 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.

В ходе субботнего инспекционного объезда депутат Госдумы , советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин , курирующий программу по строительству православных храмов в столице, отметил, что строительство идет качественно, полным ходом, в соответствии с запланированным графиком.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин , храм в честь преподобного Андрея Рублева представляет собой величественное здание, которое возводится по индивидуальному проекту, за его основу взят образ Спасо-Преображенского собора Андронникова монастыря. Художественную подсветку храма возьмет на себя город, ее планируется завершить в 2019 году.

Храм станет одним из ярких образцов новой системы координации всех работ в рамках «Программы-200». С включением храма в программу появилась возможность решать сложные вопросы по оформлению всей необходимой рабочей документации, инженерным сетям, переустройству подъездных путей, вплоть до переноса дороги для удобства жителей и прихожан.