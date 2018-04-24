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Кто виноват? Общественность требует вмешаться в «хозяйственный спор»
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Кто виноват? Общественность требует вмешаться в «хозяйственный спор» 

Карельские вести 1 час назад
Государственные органы не реагируют на нарушение прав сотен тысяч жителей Карелии.
Авторитетная в Карелии общественная организации «Согласие» отреагировала на нашу публикацию о ситуации возникшей в связи с тем, что компания ТНС энерго Карелия и Управление Почты России не договорились между собой о порядке приема платы за электроэнергию. Это затронуло интересы сотен тысяч (без преувеличения) жителей республики — преимущественно в сельской местности, которым теперь негде заплатить за свет.
В связи с этим «Согласие» направило обращения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия и в республиканскую прокуратуру.
Просим выяснить, с чьей стороны происходит нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации в непринятии платежей за электроэнергию у жителей населенных пунктов Республики Карелия: со стороны АО «ТНС энерго Карелия» или Компании Почта России? Просим провести проверку по вышеизложенному вопросу и направить ответ в установленные законом сроки»,
— пишут общественники.
Жаль, что реагируют на подобные публикации только общественные организации. Государственные органы упорно молчат.
По материалам: ptzgovorit.ru
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